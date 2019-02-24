رياضة | ريال مدريد يجهر عرضا لضم صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يجهر عرضا لضم صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل "فلورنتينو بيريز" رئيس ريال مدريد الحالي البحث عن أفضل المواهب البرازيلية وذلك عقب وصول اللاعب فينيسيوس جونيور وتقديم مستويات رائعة في الموسم الحالي مع اقتراب انضمام رودريجو غوس في الصيف المقبل.

اللاعب الشاب أهم مميزاته تحويل المهاجمين إلى انفرادات مؤكدة من خلال تمريرات نال من خلالها الإشادة من قبل الجميع في بلاده رغم صغر سنه 16 عاما فقط وبطول بلغ 185 سم.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي فلامينجو طلب 70 مليون يورو للتخلي عن خدمات اللاعب الشاب وهي قيمة كسر عقده لكن بيريز يخطط لدفع نفس المبلغ الذي دفع من أجل وصول فينيسيوس ورودريجو في السابق وهو 45 مليون يورو من أجل ضم صانع الألعاب الشاب المهاري.

وكان ريال مدريد دفع 90 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات الثنائي فينيسيوس ورودريغو من قبل فلامينغو وسانتوس بواقع 45 مليون يورو لكل لاعب.