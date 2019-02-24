رياضة | يوفنتوس يسجل إنجازا جديدا في تاريخ الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يسجل إنجازا جديدا في تاريخ الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف فريق يوفنتوس فوزا ثمينا أمام بولونيا بهدف نظيف، مساء اليوم الأحد ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وجاء هدف يوفنتوس الوحيد في المباراة بقدم الأرجنتيني باولو ديبالا خلال الدقيقة 67 ليمنح السيدة العجوز ثلاثة نقاط غالية في مشوار السيريا إي.

وأصبح يوفنتوس بقيادة مدربه أليجري هو فريق يسجل 22 فوزاً من أصل 25 مباراة في تاريخ الدوري الإيطالي "السيريا إي".

ويحتل حالياً نادي يوفنتوس المركز الأول في جدول ترتيب الكالتشيو الإيطالي برصيد 69 نقطة من 25 مباراة حيثُ فاز في 22 لقاء وتعادل 3 لقاءات.