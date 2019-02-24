رياضة | وصول حافلة الزمالك إلى برج العرب لمواجهة بترو أتلتيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول حافلة الزمالك إلى برج العرب لمواجهة بترو أتلتيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت حافلة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، وذلك قبل المواجهة الهامة أمام فريق بترو أتلتيكو الأنجولي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد الهزيمة أمام جورماهيا الكينى والتعادل مع نصر حسين داي الجزائري.

وبدأت جماهير نادي الزمالك في التوافد على مدرجات ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب قبل المباراة المرتقبة للابيض أمام بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية.