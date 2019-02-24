رياضة | سولشاير يسخر من كثرة الإصابات في الفترة الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يسخر من كثرة الإصابات في الفترة الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، إنه لا يتذكر أي فرصة لليفربول رغم الاستحواذ، وانه لا يتذكر أيضا قيام دي خيا بأي تصدٍ خلال اللقاء.
وقال سولشاير في تصريحات صحفية : "كل ما قد تخشى أن يسير اللقاء على نحو خاطئ سار على نحو خاطئ في الشوط الأول، 4 إصابات اضطررنا معها للإبقاء على راشفورد في الملعب (وهو مصاب)، ولقد بدا بأنها ستكون ظهيرة صعبة".
وأضاف عن أزمة الإصابات : "قد نحتاج من مايكل كاريك أن يربط حذاءه استعدادًا للمشاركة، وعلى كل لم يصل الوضع للسوء الذي يحتاجني فيه الفريق في الملعب".