رياضة | يورجن كلوب يتحدث عن إصابة "فيرمنيو" وموقفه من المشاركة أمام واتفورد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يورجن كلوب يتحدث عن إصابة "فيرمنيو" وموقفه من المشاركة أمام واتفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، علي إصابة البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب الريدز، والتي تعرض لها خلال مواجهة مانشستر يونايتد اليوم الأحد ،ضمن منافسات الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال "كلوب" في تصريحات عقب مباراة مانشستر يونايتد: " إصابة فيرمينو؟ .. هي إصابة في الكاحل، واللاعب قال انه يمكن أن يتحمل ثم أبلغنا إنه لا يستطيع استكمال المباراة، أنا لا أعرف ما به بالضبط أو مدة غيابه".