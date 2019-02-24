رياضة | يورجن كلوب يتحدث عن إصابة "فيرمنيو" وموقفه من المشاركة أمام واتفورد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يورجن كلوب يتحدث عن إصابة "فيرمنيو" وموقفه من المشاركة أمام واتفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، علي إصابة البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب الريدز، والتي تعرض لها خلال مواجهة مانشستر يونايتد اليوم الأحد ،ضمن منافسات الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل السلبي.
وقال "كلوب" في تصريحات عقب مباراة مانشستر يونايتد: " إصابة فيرمينو؟ .. هي إصابة في الكاحل، واللاعب قال انه يمكن أن يتحمل ثم أبلغنا إنه لا يستطيع استكمال المباراة، أنا لا أعرف ما به بالضبط أو مدة غيابه".
وأضاف: "ليس لدي فكرة إن كان روبرتو فيرمينو سوف يكون متاح لمباراة واتفورد يوم الأربعاء, لكن في الوقت الراهن، على الأرجح لن يستطيع المشاركة في المباراة".
واختتم تصريحاته: " أعتقد أنه سيتعافي سريعًا لأنه فيرمينو، ولكن علينا أولاً أن نعرف مدى قوة الإصابة".
ورفع ليفربول رصيده إلي 66 نقطة يحتل صدارة ترتيب الدوري الانجليزي متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة.