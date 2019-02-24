انت الان تتابع تفاصيل خبر تعادل بلا طعم في قمة "الإصابات" بـ "مسرح الأحلام" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 24 فبراير 2019 08:26 مساءً - خيّم التعادل السلبي بلا أهداف على قمة لقاءات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول، التي احتضنها ملعب "أولد ترافورد"، مساء الأحد.

حفل الشوط الأول بسلسلة إصابات كان نصيب الأسد منها لمانشستر يونايتد؛ إذ استبدل المدرب النرويجي، أولي غونار سولسكاير، لاعبه الإسباني أندير هيريرا بالبرازيلي أندرياس بيريرا في الدقيقة الـ21.

كما أصيب الإسباني خوان ماتا ليخرج من أرضية "مسرح الأحلام"، ويحل مكانه جيسي لينغارد في الدقيقة الـ25، قبل أن يتعرض الأخير لإصابة أيضاً ويغادر "المستطيل الأخضر" لصالح التشيلي أليكسيس سانشيز، قبل نهاية الشوط الأول.

في الطرف الآخر، تعرض البرازيلي روبرتو فيرمينو لإصابة أجبرت مدربه الألماني يورغن كلوب على استبداله بالمهاجم دانييل ستوريدج، في الدقيقة الـ31.

وفي الشوط الثاني، فشل رفاق النجم المصري محمد صلاح في استغلال أزمة الإصابات التي ضربت مانشستر يونايتد، ليسقطوا في فخ التعادل للمرة الثالثة في آخر 4 جولات في "البريميرليغ".

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول إلى 66 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقاً بنقطة وحيدة على مُطارده المباشر مانشستر سيتي.

وتراجع مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس برصيد 52 نقطة، بعد فوز آرسنال السهل على ضيفه ساوثهامبتون بثنائية نظيفة، ضمن لقاءات الجولة ذاتها.

ويدين الفريق اللندني بالفضل بهذا الفوز إلى لاعبيه؛ الفرنسي ألكسندر لاكازيت والأرميني هنريك مخيتاريان، بفضل هدفيهما في الدقيقتين السادسة والـ17 من عُمر المباراة.

بهذا الانتصار ارتقى "المدفعجية" إلى المرتبة الرابعة في سلم الترتيب بـ53 نقطة، في حين توقف رصيد ساوثهامبتون عند 24 نقطة في المركز الثامن عشر.