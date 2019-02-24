شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسقط في فخ التعادل مع المقاولون في الشوط الأول والان مع التفاصيل

الخليج 365 - : يواجه اليوم الأحد الموافق 24-2-2019 نادى براميدز المصرى بقيادة رامون دياز نظيرة نادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس في الطار الجولة 24 من مسابقة لدورى المصرى الممتاز لكرة القدم في المباراة التى تجمعهم علي استاد الدفاع الجوى في تمام الساعة السابعة مسائا .

بدأ اللقاء بهجوم قوى من نادى براميدز و اضاع العديد من الهجمات الخطيرة عن ريق عمرو خربين و كينو و افشا و لن يكون لبراميدز خطورة كبيرة علي المرمى طوال الشوط الأول بأكمله و اعتمد الفريق علي الضغط القوى و الاستحواذ و الكرات الأرضية القصيرة .

بينما اعتمد نادى المقاولون العرب علي الكرات الثابتة و الهجمات المرتدة عن طريق أحمد علي و هنستروفا و محمد طلعت و احرز أحمد علي هدف لكن تم الغائه بداعي التسلل و لن يكون ايضا للمقاولون خطورة كبيرة غير هجمتين فقط عن طريق أحمد علي هدف تسديدة تصدى لها الشناوى و طلعت تسديدة خارج المرمى .