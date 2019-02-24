شكرا لقرائتكم خبر عن نجم روما يقترب من ارتداء قميص السيدة العجوز والان مع التفاصيل

الخليج 365 -

أكدت الصحف الإيطالية في مساء اليوم الأحد الموافق للرابع والعشرون من فبراير الجاري, أن نادي يوفنتوس الإيطالي لا يزال يضع الصغير

نيكولو زانيولو

لاعب أي سي روما على قوائم احتياجات الفريق للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات القادمة.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت الإيطالية" أن فابيو باراتيشي مدير الكرة في نادي يوفنتوس لا يزال على اتصال دائم بوكيل المهاجم الشاب, حيث اجتمع باراتيشي منذ فترة قليلة مع وكيل زانيولو بالعاصمة الإسبانية مدريد, وأشارت ان السعر المتوقع لقدوم اللاعب إلى السيدة العجوز سيصل إلى مبلغ 50 مليون يورو.

ويبلغ نيكولو زانيولو من العمر تسعة عشر عام, وشارك مع ذئاب روما في 22 لقاء هذا الموسم, حيث لعب فريق العاصمة في خمسة عشر مباراة في الكالتشيو, بالإضافة إلى 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا, ولقاء وحيد في كأس إيطاليا, واستطاع ان يحرز 5 أهداف, 3 في الدوري الإيطالي وهدفين في الشامبيونزليج.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس حقق فوز غالي منذ قليل على مضيفه بولونيا بهدف نظيف حمل توقيع الأرجنتيني باولو ديبالا, ليرتفع رصيد السيدة العجوز عند النقطة 69 منفرداً بالصدارة وبفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي والذي يملك 53 نقطة.