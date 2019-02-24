شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: صلاح لم يستطع استغلال الفرص بمباراة اليوم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - تحدث مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب أداء النجم محمد صلاح في مباراة اليوم أمام فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

واختتمت المباراة بالتعادل السلبي في الجولة السابعة والعشرون من البطولة في الأولد ترافورد.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها شبكة "ليفربول إيكو" العالمية: "لا أعلم لماذا لم يلعب محمد صلاح بشكل جيد اليوم، ولكنني لا أشعر بالإحباط".

وتابع: "أنا هنا من أجل مساعدة اللاعبين في تقديم أفضل أداء في كرة القدم، هم يريدون أن يقدموا كل ما لديهم بنسبة 100 %".

وانهى كلوب حديثه قائلا: "ولكننا بشر، في بعض الأحيان لا نتمكن من استغلال الفرص التي نحصل عليها، صلاح لم يلمع كثيرًا اليوم".