الان تتابع “كلاسيكو الإصابات” بين ليفربول ومانشستر يونايتد ينتهي بنتيجة سلبية #مانشستر_يونايتد_ليفربول والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

في مباراة سيطرت عليها الإصابات بين فريقي مانشستر يونايتد وليفربول، الأحد، ديربي شمال إنجلترا، انتهت بالتعادل السلبي 0-0 على ملعب أولد ترافورد، وشهدت خروج 4 لاعبين في الشوط الأول بداعي الإصابة من الفريقين.

وخلال الشوط الأول من المباراة، أجرى المدير الفني لمانشستر يونايتد، أولى غونار سولسكاير، 3 تغييرات اضطرارية، بينما أجرى مدرب ليفربول، يورغن كلوب، تغييرا اضطراريا هو الآخر.

وفي أول 30 دقيقة من عمر الكلاسيكو لم تشهد فرص محققة، بل إصابات متتالية، وكان أولها إصابة لاعب وسط مان يونايتد، أندير هيريرا، الذي اشتكى من آلام عضلية قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 20، ويشارك أندرياس بيريرا بدلا منه.

وبعدها بأقل من 5 دقائق اشتكى خوان ماتا هو الآخر من آلام عضلية، ولم يقدر على استكمال المباراة ليغادر في الدقيقة 24 ويشارك جيسي لينغارد.

ثم جاء الدور على مهاجم ليفربول، روبرتو فيرمينو، الذي اشتكى هو الآخر من آلام في القدم، وشارك دانييل ستوريدج بدلا منه في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 43، خرج البديل لينغارد مصابا هو الآخر، بعد أن اشتكى من آلام عضلية ليشارك أليكسيس سانشيز بدلا منه.