شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يحقق انتصاره الثالث على التوالي بالدوري الإيطالي على بولونيا بهدف نظيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق يوفنتوس انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه اليوم الأحد، على مضيفه بولونيا بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر المسابقة.

سجل هدف يوفنتوس واللقاء الوحيد الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 67، ليحقق فريق السيدة العجوز فوزه الثالث على التوالي في الدوري، بعد تغلبه في الجولتين الماضيتين على كل من ساسولو وفروسينوني بنتيجة 3-0.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 69 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي، بفارق 16 نقطة عن نابولي الوصيف، فيما توقف رصيد بولونيا عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي مباريات أخرى أقيمت في التوقيت ذاته، تعادل ساسولو مع سبال بنتيجة 1-1، وكييفو فيرونا مع جنوى بدون أهداف.