شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري: نتعامل مع الهلال السعودى بواقعية..والثقة كبيرة في اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري حلمي طولان أنه يتعامل بواقعية مع مباراة الفريق مع الهلال السعودي والمقررة غدا.. مشيرا إلى أنه يعلم جيدا مدى قوة المنافس، كما يثق في قدرات لاعبيه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المدير الفني للاتحاد، اليوم الأحد، للحديث عن استعدادات فريقه لمواجهة فريق الهلال السعودي غدا الاثنين، على ملعب ستاد برج العرب في إياب دور الثمانية لبطولة كأس زايد.

ورحب طولان ببعثة فريق الهلال السعودي متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني مصر، لافتا إلى صعوبة المباراة كونها أمام أحد أفضل الفرق في قارة آسيا.

ومن جانبه، قال الهاني سليمان كابتن فريق الاتحاد السكندري «إن مباراة الهلال غاية في الصعوبة بعد نتيجة الذهاب في الرياض، لكن كرة القدم لا تعرف المستحيل.. مشيرا إلى أن الجهاز الفني يتعامل مع الفريق بشكل جيد من الناحية النفسية بعد الخسارة في الرياض».

وكان الهلال السعودي قد فاز على الاتحاد السكندري في مباراة الذهاب يوم 16 فبراير الجاري، بثلاثة أهداف نظيفة.