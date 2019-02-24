مونديال دون 20 عاما: قطر في المجموعة الرابعة والسعودية في الخامسة

أوقعت قرعة كأس العالم 2019 في كرة القدم لمنتخبات دون 20 عاما التي سحبت الأحد في مدينة غدينيا البولندية، قطر في المجموعة الرابعة، والسعودية في الخامسة.

وإضافة الى قطر تضم المجموعة الرابعة الولايات المتحدة ونيجيريا وأوكرانيا، فيما ستلعب السعودية مع فرنسا ومالي وبنما.

وأوقعت القرعة البرتغال، بطلة مونديال 2018 لدون 19 عاما والمرشحة للفوز باللقب، في المجموعة السادسة الى جانب كوريا الجنوبية والأرجنتين وجنوب إفريقيا.

وتغيب انكلترا حاملة اللقب بعد فشلها في التأهل إلى النهائيات التي تقام في بولندا بين 23 أيار/مايو و15 حزيران/يونيو.

في ما يأتي توزيع المجموعات:

- المجموعة الأولى: بولندا وكولومبيا والسنغال وتاهيتي

- المجموعة الثانية: المكسيك وإيطاليا والإكوادور واليابان

- المجموعة الثالثة: الأوروغواي ونيوزيلندا وهندوراس والنروج

- المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة ونيجيريا وأوكرانيا وقطر

- المجموعة الخامسة: فرنسا ومالي والسعودية وبنما

- المجموعة السادسة: البرتغال وكوريا الجنوبية والأرجنتين وجنوب إفريقيا