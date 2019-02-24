ليفربول يستعيد الصدارة بتعادل مع يونايتد المبتلى بالإصابات

استعاد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغم تعادله بدون أهداف مع مستضيفه مانشستر يونايتد اليوم الأحد.

ويملك فريق المدرب يورجن كلوب، الذي تعادل في ثلاث من آخر أربع مباريات في الدوري، 66 نقطة من 27 مباراة متقدما بنقطة واحدة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي يلعب ضد تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وبدا كلوب غاضبا وعصبيا طيلة المباراة إذ عانى فريقه للعثور على براعته الهجومية، التي كانت أساس نجاحه هذا الموسم، أمام يونايتد الذي أجرى ثلاثة تغييرات في الشوط الأول.

وأشار مدرب ليفربول إلى أن فريقه تأثر بكثرة توقف اللعب في الشوط الأول.

وقال "لم نلعب بشكل جيد. اكتسبنا نقطة لأن الآن زاد رصيدنا لكن لا نشعر بذلك.

"هذه المباريات تحددها لعبة واحدة. اللاعبون لم يكونوا بحالة جيدة. شاهدت ذلك على وجوههم. الأمر غريب. كنت أفكر ‭'‬ما الذي يحدث اليوم‭'‬. فقدنا الإيقاع والزخم وفشلنا في استعادتهما".

وتغيرت نبرة جماهير ليفربول مع خروجها من ملعب الغريم اللدود إذ تغنت بمركزها في الدوري في الوقت الذي يسعى فيه فريقها للقب الأول في المسابقة منذ 1990.