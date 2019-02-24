ليفربول يتصدر.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة مانشستر يونايتد والريدز

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

فشل نادي ليفربول في تحقيق الفوز على نادي مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة ال27 من البريميرليج.

ويتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبفارق نقطة واحدة عن نادي مانشستر سيتي، بعدما وصل الفارق في وقت سابق إلى 7 نقاط.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي :-

1- ليفربول 66 نقطة.

2- مانشستر سيتي 65 نقطة.

3- توتنهام هوتسبير 60 نقطة.

4- أرسنال 53 نقطة.

5- مانشستر يونايتد 52 نقطة.

6- تشيلسي 50 نقطة.

7- واتفورد 40 نقطة.

8- ولفرهامبتون 40 نقطة.

9- وست هام 36 نقطة.

10- بورنموث 34 نقطة.

11- ايفرتون 33 نقطة.

12- ليستر سيتي 32 نقطة.

13- كريستال بالاس 30 نقطة.

14- بيرنلي 30 نقطة.

15- نيوكاسل 28 نقطة.

16- برايتون 27 نقطة.

17- كارديف 25 نقطة.

18- ساوثهامبتون 24 نقطة.

19- فولهام 17 نقطة.

20- هيدرسفيلد تاون 11 نقطة.