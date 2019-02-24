بث مباشر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في الكونفدرالية يوم الأحد 24/2/2019

يستضيف فريق الزمالك على ملعبه نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي وذلك مساء الأحد والموافق 24/2/2019 في إطار منافسات الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".
وستُلعب مباراة الزمالك ضد أتلتيكو الأنجولي على استاد برج العرب بالإسكندرية، مساء الأحد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت الإمارات.
ويأتي ترتيب مجموعة الزمالك قبل الجولة الثالثة كالتالي:
1- نصر حسين داي: 4 نقاط
2- بترو أتلتيكو: 3 نقاط
3- جور مايا: 3 نقاط
4- الزمالك: نقطة
وخسر فريب الزمالك مباراته الأوى في المجموعات على يد جور مايا على ملعبه بنتيجة 4-2 ومن ثم تعادل إيجابياً على أرضه مع نصر حسين داي الجزائري بالجولة الثانية.
وسيتم نقل مباراة الزمالك أمام بترو أتلتيكو بمرحلة المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية مذاعة عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق محمد فوزي.
ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الزمالك مع أتلتيكو الأنجولي في الكونفدرالية الإلريقية عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365.
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