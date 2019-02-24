لاعبو شعب إب يطالبون بإقالة إدارة النادي نتيجة الفساد المالي والإداري

طالب لاعبو نادي شعب إب وسط اليمن بإقالة إدارة النادي وإنتخاب إدارة جديدة للنادي.

وقالت مصادر "الخليج 365"، إن لاعبي شعب إب طالبوا بإقالة إدارة النادي ، بعد أن ضاق بهم الحال نتيجة الفساد المالي والتلاعب بمقدرات وأموال النادي ، مطالبين من المجتمع والإعلاميين والناشطين مساندتهم في مطالبهم المشروعة والعادلة.

وأكدت المصادر بأن لاعبي فريق شعب إب وصلوا لقناعة تامة بضرورة إقالة ادارة النادي بسبب فسادهم المالي والاداري مطالبين بإختيار إدارة جديدة تضع حد للفساد المالي والإداري الذي أثر على موارد النادي الكبيرة وجعل معيشة اللاعبين في وضع غاية في التردي والتعقيدات المعيشية.

وبحسب المصادر فإن إدارة النادي ترفض مطالب اللاعبين ، في الوقت الذي يواصل اللاعبون ضغوطاتهم المختلفة لتحقيق مطالبهم ويهددون بالتصعيد.

وتحدثت المصادر بأن إدارة نادي شعب إب الحالية تتحصل على ملايين الريالات من إيجارات ومحلات تابعة للنادي وأسواق عدة تتبع ملكية النادي فضلا عن مبالع تم تحصيلها في وقت سابق ولا يعرف مصيرها وسط ممارسات فساد مالي وإداري غير مسبوق.