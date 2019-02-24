تركي آل الشيخ يعود لقيادة بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز المصري بشكل رسمي عودة تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم من جديد كمالك للنادي وذلك "نظرا للمطالبات الكبيرة من سالم الشامسي واللاعبين والجهاز الفني".

وأصدر بيراميدز بيانا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف من خلاله "قرر تركي آل الشيخ إعادة الاستحواذ على حصته في نادي بيراميدز والاستمرار في دعمه كأحد الأندية التي ستضيف للرياضة المصرية مهما كانت المصاعب والتحديات".

وجاء قرار تركي آل الشيخ بالعودة من جديد كمالك للنادي بسبب "المطالبات الكبيرة من سالم الشامسي واللاعبين والجهاز الفني وبقية منسوبي النادي والعديد من الرياضيين والإعلاميين والشخصيات الاعتبارية الرياضية التي توجهت لـ تركي آل الشيخ عقب إعلانه نقل ملكية النادي بالعدول عن قرار وإلحاحها المستمر طوال الساعات الماضية".

"ولما لهذه الشخصيات من مكانة وتقدير واعتزاز لدى تركي آل الشيخ وما أبدته من إصرار واهتمام وحرص لثنيه عن قراره الذي كان قد اتخذه عن قناعة والتزام".

"إلا أنه تقديرا لكل هذه المطالبات ونزولا عند رغبة المحبين فقد قرر تركي آل الشيخ إعادة الاستحواذ على حصته في نادي بيراميدز".

وأختتم بيراميدز بيانه بـ"سيتحمل تركي آل الشيخ شخصيا كل ذلك احتراما وتقديرا لهذه الشخصيات الاعتبارية الرياضية ولسعادة الأستاذ سالم الشامسي ولكل لاعبي ومنسوبي النادي وجمهوره العزيز متمنيا للجميع التوفيق".