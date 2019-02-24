النيران الصديقة تحرم الإسماعيلي من الفوز أمام القسنطيني بأبطال أفريقيا

خطف فريق الرياضي القسنطيني الجزائري تعادلاً ثميناً من أنياب مضيفه الإسماعيلي المصري بهدف لكل منهما في اللقاء الذي أقيم ، اليوم السبت ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية والمؤجل من الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

وعاد الإسماعيلي لاستئناف مشواره في دوري أبطال أفريقيا بعد إلغاء عقوبة استبعاده بسبب إلغاء لقاء الإفريقي التونسي ، وتقدم الدراويش بهدف الناميبي بينسون شيلونجو في الدقيقة 69 ولكن النيران الصديقة أسقطت الدراويش في فخ التعادل بهدف سجله عماد حمدي في مرماه في الدقيقة 90+4.

ورفع القسنطيني رصيده إلى 7 نقاط متقاسماً الصدارة مع مازيمبي الكونغولي وحصد الإسماعيلي أول نقطة له محتلاً المركز الأخير لتتقلص آماله في التأهل عبر هذه المجموعة القوية.