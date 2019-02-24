مبابي يستجيب لطلب قائد نيم

قدم كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، هدية تذكارية لأنتوني بريانكون، قائد أولمبيك نيم، خلال مباراة الفريقين، اليوم السبت، في الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي.

فبنهاية الشوط الأول، توجه بريانكون إلى مبابي ليطلب قميصه، فلم يتوان مهاجم بي إس جي عن تلبية رغبته، وخلع قميصه وأهداه للاعب.



وألغت تقنية الفيديو هدفين لكيليان مبابي، خلال المباراة، بسبب التسلل في الحالة الأولى، ولمسة يد في الثانية، قبل أن يحرز هدفًا في الدقيقة 69.