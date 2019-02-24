ضربة مؤلمة لبايرن ميونخ أمام هيرتا برلين

تلقى بايرن ميونخ ضربة جديدة بإصابة أحد نجومه، خلال مواجهة هيرتا برلين، اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، في الجولة الـ23 من الدوري الألماني.
واضطر المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، لاستبدال لاعبه الفرنسي كينجلسي كومان، في الدقيقة 67، ليحل بدلًا منه الألماني توماس مولر.
وبدا على كومان معاناته من إصابة، أدت لعدم قدرته على الاستمرار في الملعب، بعد 9 دقائق فقط من نزوله كبديل.
وكان كوفاتش قد دفع بالدولي الفرنسي، في الدقيقة 58، بدلًا من مواطنه فرانك ريبيري، لكن كومان غادر الملعب صوب غرفة الملابس.
وكان كومان قد أصيب في الكاحل أمام أوجسبورج، في الجولة الـ22 من البوندسليجا، يوم 15 فبراير/شباط الجاري.
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