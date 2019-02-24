أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفنى لفريق الزمالك ، قائمة الفريق ، لخوض مباراة بيترو أتلتيكو الانجولي ، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية ، والتي ستقام غد الاحد ، على ملعب برج العرب بالاسكندريه . وضمت قائمة الزمالك التى أعلنها جروس كلا من فى حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد - عمر صلاح في خط الدفاع : محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - عبد الله جمعه - بهاء مجدي - حمدي النقاز في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - كهربا - اوباما - ايمن حفني - ابراهيم حسن - احمد مدبولي - احمد زيزو في خط الهجوم : خالد بو طيب - حميد احداد - عمر السعيد

كانت هذه تفاصيل خبر جروس يعلن قائمة الزمالك المصري لمباراة بيترو أتليتكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.