ناصر ماهر يضع الأهلي في المقدمة أمام الجونة

أحرز ناصر ماهر الهدف الثاني للنادي للجونة بالدقيقة 86 فى مواجهة الجونة، بالمواجهة المقامة بين الفريقين حالياً على ملعب الأخير، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، لتصبح النتيجة 2/1 لصالح الفريق الأحمر.

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من فى حراسة الرمى: شريف إكرامى، خط الدفاع : محمد هانى – سعد سمير – أيمن أشرف – على معلول، خط الوسط : عمرو السولية – هشام محمد – ناصر ماهر – حسين الشحات – رمضان صبح وفى الهجوم جونيور أجايى.

فيما بدأ الجونة المباراة بتشكيل مكون من فى خط الدفاع : محمد نادى – أحمد سعيد “أوكا” – خالد صبحى – جوزيف جوناثان، خط الوسط : سارج أكا – جاتوش بانوم – إسلام عبد النعيم – أحمد الألفي وفى الهجوم أحمد حسن مكى – محمد ناجى “جدو”.

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