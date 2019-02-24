فريق جمبو فيسما بطل المرحلة الأولى من طواف الامارات

اسماء السيد - أحرز فريق جمبو فيسما الهولندي الأحد لقب سباق الفرق ضد الساعة في المرحلة الاولى من طواف الإمارات للدراجات الهوائية الذي يقام للمرة الاولى بعد دمج سباقي ابوظبي ودبي.

ويقام السباق الإماراتي على سبع مراحل حتى الثاني من اذار/مارس المقبل ويجوب الامارات السبع، وتبلغ مسافته الاجمالية 1090 كلم.

وقطع متسابقو فريق جمبو فيسما مسافة المرحلة الافتتاحية البالغة 16 كلم واقيمت في جزيرة الحديريات في ابوظبي بتوقيت بلغ 16,49 دقيقة وبفارق 7 ثوان عن صن ويب الالماني، و9 ثوان عن بحرين ميريدا البحريني.

وقال السلوفاكي بريموز روغليك دراج جمبو فيسما والذي نال القميص الاحمر الذي يمنح للمتصدر "سعداء أنا وزملائي بنيل المركز الاول، نتطلع للافضل، اليوم كانت مجرد مرحلة، لدينا المزيد من المراحل والمنافسة ستكون صعبة جدا، علينا ان نقدم افضل مالدينا لنكون سعداء في النهاية".

وتقام المرحلة الثانية الاثنين في ابوظبي ايضا لمسافة 184 كلم.

- ترتيب الفرق الخمسة الاولى في المرحلة الاولى:

1- جمبو فيسما (هولندا) 16,49 دقيقة

2- صن ويب (ألمانيا) بفارق 7 ثوان

3- بحرين ميريدا (البحرين) بفارق 9 ث

4- سكاي (بريطانيا) بفارق 14 ث

5- موفيستار (إسبانيا) بفارق 19 ث

ترتيب المتسابقين الخمسة الاوائل بعد المرحلة الاولى:

1- السلوفاكي بريموز روغليك (جمبو فيسما) 16,49 دقيقة

2- البلجيكي لورنس دي بلس (جمبو فيسما) التوقيت نفسه

3- الهولندي غوس فان ايمدن (جمبو فيسما) التوقيت نفسه

4- الهولندي كوين بومن (جمبو فيسما) التوقيت نفسه

5- الالماني ماكمسليان وولشيد (صن ويب) بفارق 7 ثوان