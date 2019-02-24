فوز صعب ليوفنتوس بهدف وحيد على بولونيا

اسماء السيد - حقق يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم السبعة الأخيرة فوزا صعبا بهدف وحيد على مضيفه بولونيا الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين يوفنتوس بالفوز الثاني والعشرين (مقابل ثلاثة تعادلات) للبديل الأرجنتيني بابلو ديبالا (67 من كرة مرتدة).

وكان بولونيا الطرف الأفضل في النصف الأول من الشوط الأول، وأتيحت له فرص عدة منها عبر الأوروغوياني فيديريكو سانتاندر (3 و15) ونيكولا سانسوني (11)، قبل أن يسدد البرتغالي كريستيانو رونالدو أول كرة على مرمى مضيفه بمتابعة رأسية لكرة عرضية من فيديركو برنارديسكي أبعدها الحارس البولندي لوكاس سكوروبسكي (28).

واستمر مسلسل الفرص الضائعة لمهاجمي بولونيا في الوقت المتبقي من الشوط الأول، في حين كانت ليوفنتوس محاولة عن طريق برنارديسكي الذي أهدر فوق العارضة كرة من البرتغالي جواو كونسيلو (32).

وفي الشوط الثاني، تابع بولونيا أفضليته الميدانية وفرصه الضائعة.

لكن على عكس المجريات، نجح ديبالا بهز شباك أصحاب الأرض بعد ثماني دقائق من نزوله بدلا من البرازيلي أليكس ساندرو، عندما تابع بقوة في المرمى كرة أرسلها الفرنسي بليز ماتويدي عرضية من الجهة اليسرى وارتدت من المدافع البرازيلي دانيلو الذي لم يحسن التعامل معها (67).

وحرم حارس يوفنتوس ماتيا بيرين في الوقت بدل الضائع سانسوني من إدراك التعادل عندما أبعد ببراعة كرته القوية المتجهة الى الزاوية اليسرى (90+1)، قبل فرصة أخيرة لرونالدو عندما هرب في الجهة اليسرى وسدد بقدمي الحارس سكوروبسكي من زاوية ضيقة (90+3).

ورفع يوفنتوس الساعي الى لقب ثامن تواليا رصيده الى 69 نقطة، متقدما بفارق 16 نقطة عن منافسه المباشر ووصيفه في الموسم الماضي نابولي، والذي يحل في وقت لاحق اليوم ضيفا على بارما، فيما وقف رصيد بولونيا الثامن عشر، أول المراكز المؤدية الى الهبوط، عند 18 نقطة.

وتغلب سمبدوريا على ضيفه كالياري 1-صفر بهدف لفابيو كوالياريلا من ركلة جزاء نالها مانولو كابياديني إثر إعاقته من لوكا بيليغريني (66).

وهو الهدف الـ17 لكوالياريلا، ثالث ترتيب هدافي البطولة بفارق هدفين عن المتصدر رونالدو، ومكن فريقه من الصعود الى المركز التاسع موقتا برصيد 36 نقطة مقابل 24 لكالياري الرابع عشر.

وأنهى ساسوولو الشوط الأول متقدما على ضيفه سبال بهدف لفيديريكو بيلوزو (43)، ثم عادل الضيف في الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح أندريا بيتانيا (68)، مسجلا هدفه العاشر له في البطولة.

وتعادل سلبا كييفو فيرونا صاحب المركز الأخير (10 نقاط) مع جنوى الثالث عشر (29 نقطة).

ويلعب اليوم أيضا فيورنتينا مع انتر ميلان الثالث.

ملخص مباراة يوفنتوس وبولونيا: