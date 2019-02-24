فيديو.. خبرة جريشة ويقظة المساعدين تنقذ لقاء الأهلي والجونه تحكيميا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المباراة- الجونه X الأهلي الجولة الـ24 من للدوري الممتاز في نسخته الـ60 الملعب – استاد الجونه

النتيجة – فوزالاهلى 2/1

الحكم - جهاد جريشة

المساعد الأول – سمير جمال

المساعد الثاني – ممدوح مصطفى

الحكم الرابع – محمود وفا

الحكم الأضافى- طارق سامى – محمود ناجى

ظهر الدولي جهاد جريشة بلياقة بدنية جيدة خلال إدارته لمواجهة الأهلي والجونة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الـ24 وانتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف .

خبرة جريشة سر سيطرته على اللقاء

بذل جريشة جهدا بدنيا كبيرا وحاول التواجد قريبا من الأحداث أغلب فترات المباراة وتابع الهجمات المرتدة السريعة من خلال زاوية رؤية كانت مناسبة خلال فعاليات المباراة التي شهدت توترا وعصبية داخل المستطيل الأخضر بين اللاعبين مما جعل جريشة يتدخل كثيرا بالصافرة واحتسب بعض من المخالفات الوهمية ولم يسمح بالتنافس العادل والالتحام بين اللاعبين حرصا منه للسيطرة على مجريات المباراة خاصة فى النصف ساعة من الأخير من فعاليات اللقاء لكن خبرة جريشة ساعدته في التحكم في زمام الأمور فنيا وإداريا بعدما تدخل في الميعاد بالبطاقة الصفراء لمنع التهور والقوة الزائدة كما أحسن تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة.

36 مخالفة للحد من توتر وعصبية اللاعبين

تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 36 مخالفة على الفريقين فى تقدير جيد ولم يستطيع السماح بإتاحة الفرصة خلال المباراة نظرا لتوتر وعصبية اللاعبين داخل ميدان اللعب كما لم يسمح بالتنافس العادل والالتحام المشروع واحتسب كل الأخطاء.

8 بطاقات صفراء وطرد مدافع الأهلي لمخالفة القانون

أشهر الحكم البطاقة الصفراء لمخالفة قانون اللعبة فى 8 مناسبات لرباعي الفريق المضيف جوزيف جونان وإسلام رشدى وجانوس بانون وخالد صبحي كما أنذر رباعي الفريق الضيف عمرو السولية ومروان محسن وعلى معلول وناصر ماهر ،وأشهر جريشة البطاقة الحمراء ( إنذار ثانى) في وجه مدافع الأهلي سعد سمير فى الدقيقة 91 من عمر اللقاء رغم أنه سمح بإتاحة الفرصة ثم اشهر البطاقة الصفراء لمدافع الأهلي رغم أن الخطأ كان فى منتصف الملعب ولم يكن هناك فرصة حقيقة لفريق الجونه.

المساعدين

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد خلال فعاليات المباراة وأشارا على 11 تسلل فى توقيت مناسب أبرزها عندما أشار المساعد الأول سمير جمال على تسلل مهاجم الأهلي في الدقيقة 73 رغم أن الكرة دخلت المرمى ولكن هناك تسلل تسرع فيه أيضا على رمضان صبحى فى الدقيقة 61 كما سمح الثنائي باستمرار اللعب فى أكثر من هجمة مؤثرة و تعاونوا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون .

الحكم الرابع

نجح في السيطرة على المنطقة الفنية خاصة في شوط المباراة الثاني وأدى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم في إدارة المباراة طبقا للقانون.

الحكم الاضافى

تعاونوا مع الحكم فى إدارة المباراة بشكل جيد ولم يكن هناك مايستدعى تدخلهما خلال المباراة الا ان طارق سامى كان موجود لمنع الاحتكاك بين اللاعبين فى الدقيقة 65 من عمر المباراة.

إحصائيات المباراة : 36 خطأ - 9 ركلات ركنية –11حالات تسلل –3 اهداف- 8 بطاقات صفراء- طرد

الدرجات : الحكم – 8.0 المساعد الأول – 8.0 – المساعد الثاني – 8.0 – الحكم الرابع – 8.0-

الحكم الأضافى- الثنائي - طارق سامى – محمود ناجى.

اهداف المباراة