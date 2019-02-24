شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: مباراة الجونة كانت صعبة والتغيرات صنعت الفارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف يوسف عقب نهاية اللقاء "المباراة كانت مباراة صعبة والجونة نجح في إحراز هدف التقدم ولكن نجحنا في العودة للمباراة"، مضيفًا: "نستفيد من دروس المباراة، وأحيي اللاعبين على ما قدموه ونجحنا في العودة مرة أخرى بعد التأخر بهدف".

وأشار إلى أن التغييرات صنعت الفارق، وقادتنا لحصد ثلاث نقاط مهمة للغاية، في مشوار الفريق بالدوري "، موضحاً أن لاسارتي تحدث مع اللاعبين بين شوطي اللقاء بضرورة اللعب السريع ووجود السرعة في رتم المباراة، وعقب الهدف استطعنا العودة للقاء مرة أخرى".

واختتم يوسف تصريحاته: "بعد الهدف الأول لنا أضعنا أكثر من فرصة محققة وعقب هدف ناصر ماهر كان من الممكن أن نحرز هدفًا آخر لكن في النهاية الأهم حصد النقاط الثلاث".