شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. عمرك شوفت أحمد عيد ومحمود فتح الله بيلعبوا طاولة! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف أحمد عيد عبد الملك ومحمود فتح الله ثنائى الزمالك السابق الأنظار خلال لعبهم الطاولة فى المقهى الخاص بالأول. لمشاهدة الفيديو ومزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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