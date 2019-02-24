شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حسام حسن يقود أول مران لسموحة بعد توليه قيادة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد حسام حسن المدير الفنى الجديد لسموحة، أول مران للفريق السكندرى، اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى، المقرر لها 12 مارس المقبل، على استاد برج العرب، فى الجولة الـ25 بالدورى.

شهد مران سموحة، جلسة قبل بدايته من حسام حسن المدير الفنى للفريق مع اللاعبين للحديث حول المرحلة المقبلة وشهدت تلك الجلسة حضور مجلس إدارة نادى سموحة لدعم الجهاز الفنى الجديد للفريق.

كان حسام حسن قد تولى المسئولية الفنية فى قيادة سموحة خلفا لعادل عبد الرحمن الذى وجه له مجلس إدارة النادى السكندرى الشكر على الفترة الماضية.