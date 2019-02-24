شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك ..بيراميدز يفوز على المقاولون بهدف كينو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات السابعة من مساء اليوم يلتقى فريق بيراميدز مع نظيره المقاولون العرب فى إطار الجولة الرابعة و العشرون من مسابقة الدورى.
و ألتقى الفريقين فى الجولة السابعة من مسابقة الدورى ، و بالتحديد يوم 17 سبتمبر الماضى، وانتهى اللقاء بفوز بيراميدز بهدف نظيف ، أحرزه البرازيلى كينو .
يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 4 نقاط ، بينما يقع المقاولون فى المركز الرابع برصيد 34 نقطة .
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