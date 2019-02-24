شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يحرز أول أهدافه فى الدوري بقميص الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلى من تسجيل هدف الفوز على حساب الجونة، في المباراة التي جمعت الفريقين، عصر اليوم، في افتتاح منافسات الأسبوع الـ24 لبطولة الدوري الممتاز.

ويعد هدف ناصر ماهر فى شباك الجونة هو الأول له بقميص النادي الأهلي في بطولة الدوري، بعدما تم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول .

يذكر أن ناصر ماهر سجل 3 أهداف بقميص الأهلي في كافة البطولات حتى الآن، بعدما سجّل هدفين في النسخة الجارية من بطولة دوري الأبطال الأول في شباك جيما الأثيوبي بدور الـ32 والثاني في شباك فيتا كلوب الكونغولي بدور المجموعات لدوري الأبطال ثم جاء الهدف الثالث لنجم الأهلي الواعد في شباك الجونة في بطولة الدوري.