شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن غياب متولي عن الطلائع واختبار لصادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع ثنائي فريق الإسماعيلى ،محمد صادق ومحمود متولى لأشعة اليوم بعد إصابتهما فى مباراة الأمس أمام شباب قسنطينة فى الجولة الثالثة من دورى المجموعات لدورى ابطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1 / 1. وأوضحت الأشعت أن محمود متولى يعاني من شد واجهاد في العضلة الأمامية ، فيما تعرض محمد صادق، لتشنجات فى عضلات الظهر . وقال صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى أن إمكانية لحاق محمود متولى بلقاء الطلائع ستكون صعبة ، بينما سيخضع صادق لاختبار طبى لتحديد إمكانية مشاركتة من عدمه.

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