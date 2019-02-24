شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. عماد النحاس بطل انتفاضة ذئاب الجبل قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق بيراميدز نظيره المقاولون العرب مع دقات السابعة مساء اليوم الأحد على ستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها بيراميدز ساعياً لنسيان أحزانه بعد الخسارة من الجونة بهدفين مقابل هدف فيما فاز ذئاب الجبل على سموحة بنفس النتيجة فى الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري العام

ويحتل بيراميدز المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 44 هدف وتلقت شباكه 24 هدف بينما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 4 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 31 هدف وتلقت شباكه 24 هدف .

ومنذ تولي عماد النحاس نجم الأهلي الأسبق مسئولية تدريب المقاولون العرب ساهم في تحقيق انتفاضة كبيرة لذئاب الجبل، فقبل تولي عماد النحاس مسئولية تدريب المقاولون فاز الفريق الاصفر مرتين من إجمالي 9 مباريات لعبها وتعادل مرة واحدة فيما خسر ستة مباريات وسجل الفريق 9 أهداف وتلقت شباكه 13 هدف وخرج الفريق بشباك نظيفة مرة واحدة وحقق 7 نقاط بنسبة فوز 22%.

ولكن بعد تولي عماد النحاس مسئولية تدريب ذئاب الجبل حقق الفريق الفوز في 8 مباريات من إجمالي 14 لقاء لعبها الفريق تحت قيادته وتعادل ثلاث مرات وتلقي الهزيمة في مثلهم وسجل 22 هدف وتلقت شباكه 12 هدف وخرج بشباك نظيفة في ستة مباريات وحقق 27 نقطة بنسبة فوز تعادل 57%.