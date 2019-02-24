شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف وملخص مباراة الأهلي والجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الأهلى على الجونة بنتيجة 2/1 فى المباراة المثيرة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الجونة بالغردقة، في الجولة الرابعة والعشرين من الدورى الممتاز.
سجل هدف الجونة محمد ناجي جدو فى الدقيقة 53، وتعادل كريم نيدفيد للأهلي فى الدقيقة 79 قبل أن يُضيف ناصر ماهر هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 87.
وبذلك رفع الاهلي رصيده لـ48 نقطة ويصعد للمركز الثاني فيما تجمد رصيد الجونة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الحادي عشر، ويواصل الاهلي الزحف نحو قمة الدوري بعدما حقق "قتل" حماس الجونة صاحب الفوز المثير في الجولة الماضية على بيراميدز.
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