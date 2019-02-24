ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول ومان يونايتد.. وقائمة الهدافين عقب هدف هاري كين وصيام صلاح

كتب: ضياء السقا

تعادل ليفربول، مع مضيفه مانشستر يونايتد، سلبيا، في المباراة التي جمعتهما، عصر الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ النجم المصري محمد صلاح المباراة، وظهر بأداء متوسط، ولم تتاح له فرص كثيرة، نظرا للرقابة القوية التي تعرض لها من دفاع اليونايتد، وخرج في الدقيقة 79.

واستمرت عقدة عدم تسجيل صلاح في شباك مانشستر يونايتد، كونه النادي الذي لم يسبق للنجم المصري التسجيل في مرماه في البريميرليج حتى الآن.

وكان مانشستر سيتي قد فاز على إيفرتون في إطار نفس الجولة، في وقت سابق 2- 0، أما توتنهام فتعرض لخسارة مفاجئة أمام بيرنلي بهدفين لهدف، فيما فاز أرسنال على ساوثهمبتون بهدفين نظيفين.

وبذلك رفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة، في المركز الأول، بفارق نقطة واحدة فقط عن وصيفه مانشستر سيتي، وجاء توتنهام ثالثا بـ60 نقطة، وأرسنال رابعا بـ53، ومانشستر يونايتد خامسا بـ52 نقطة.

قائمة الهدافين

وعلى صعيد هدافي البريميرليج، يحتل صلاح صدارة هدافي الدوري بالتساوي مع أجويرو بـ17 هدفا، يليهما أوباميانج وهاري كين بـ15 هدفا لكل منهما.