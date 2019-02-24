قمة سلبية بين ليفربول ومانشستر يونايتد.. وعقدة صلاح مع الشياطين الحمر مستمرة.. ولقب الدوري في خطر

كتب: ضياء السقا

تعادل ليفربول، مع مضيفه مانشستر يونايتد، سلبيا، في المباراة التي جمعتهما، عصر الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ النجم المصري محمد صلاح المباراة، وظهر بأداء متوسط، ولم تتاح له فرص كثيرة، نظرا للرقابة القوية التي تعرض لها من دفاع اليونايتد، وخرج في الدقيقة 79.

واستمرت عقدة عدم تسجيل صلاح في شباك مانشستر يونايتد، كونه النادي الذي لم يسبق للنجم المصري التسجيل في مرماه في البريميرليج حتى الآن.

ويحتل صلاح صدارة هدافي الدوري بالتساوي مع أجويرو بـ17 هدفا، يليهما أوباميانج بـ15 هدفا.

وبذلك رفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة، في المركز الأول، بفارق نقطة واحدة فقط عن وصيفه مانشستر سيتي، فيما ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 52 نقطة في المركز الخامس.