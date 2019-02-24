كتب: ضياء السقا
حقق الأهلي فوزا غاليا على مضيفه الجونة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما عصر الأحد، بمدينة الغردقة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.
وتقدم محمد ناجي جدو للجونة في الدقيقة 53، وتعادل كريم نيدفيد من تسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 79، ثم أحرز ناصر ماهر الهدف القاتل للأهلي في الدقيقة 86.
وشهدت المباراة طرد سعد سمير مدافع الأهلي في الدقيقة 91، بعد حصوله على إنذارين.
وبذلك رفع الأهلي رصيده لـ48 نقطة، في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر، ومتفوقا على بيراميدز الثالث بـ3 نقاط، علما بأن الأخير سيواجه المقاولون في إطار نفس الجولة، فيما تجمد رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز الـ11.
شاهد الأهداف:
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يقلب الطاولة على الجونة ويخطف فوزا غاليا.. ويعود لوصافة الدوري (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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