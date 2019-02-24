محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة بيراميدز والمقاولون العرب، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 24 بالدوري الممتاز.
ويدخل فريق بيراميدز المباراة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 34 نقطة.
وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي" أحمد الشناوي، أحمد منصور، عمر ميداني، رجب بكار، عمر جابر، نبيل دونجا، مجدي قفشة، كينو، عبد الله السعيد، بينافينتي، عمر خربين.
واختار عماد النحاس، مدرب المقاولون العرب تشكيل مكون من" محمود أبو السعود، محمد سمير، أمير عابد،فادي نجاح، حسن الشامي ، محمد سوستة ، إبراهيم صلاح، محمد مجلي، لويس إدوارد ، محمد طلعت، أحمد علي".
وإليكم التفاصيل بعد قليل..
كانت هذه تفاصيل خبر مباشر.. بيراميدز 0 - 0 المقاولون .. الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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