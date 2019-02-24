مدرب الجونة: سببان للخسارة أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد حمادة صدقي المدير الفني للجونة، أن فريقه عانى بسبب الغيابات خلال مواجهة الأهلي في الأسبوع الـ24 لمسابقة الدوري.

واستطاع الأهلي قلب تأخره بهدف لفوز (2-1) على حساب الجونة، بالأسبوع الـ24 للدوري.

وغاب عن الجونة لاعبيه المعارين من النادي الأهلي أحمد حمدي، وأحمد ياسر ريان، ومحمود الجزار، وأكرم توفيق، بسبب ما تضمنه عقد اللاعبين بعدم خوض مباراة الأهلي.

وقال صدقي في تصريحات إذاعية عقب المباراة، إن عدد من لاعبيه تعرضوا للإجهاد خلال الشوط الثاني، مثل جوناثان وجدو ومكي.

وأكمل: "لاعبو الجونة أدوا شوط أول جيد، ولكن تراجع الأداء البدني وعدم اكتمال لياقة المباريات لدى البعض الآخر أدى لتراجع المستوى".

وأضاف: "الجونة سيطر على وسط الملعب وأحرز هدفا، ولكن بعد سيطرة الأهلي على وسط الملعب خلال الشوط الثاني ومواصلة الضغط نجح في إحراز هدفي الفوز".

واختتم صدقي: "تنتظرنا مواجهة يوم الخميس المقبل أمام بتروجيت، وهي مواجهة أقوى من مواجهتي بيراميدز والأهلي".

ويحتل الجونة المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، فيما ارتقى الأهلي لوصافة الدوري برصيد 48 نقطة.