الأهلي: لم يشتك أي لاعب من إصابة أمام الجونة.. ولا إيقاف للسولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعرب سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه بنتيجة (2-1) على مضيفه الجونة بنتيجة (2-1) ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

وقال قمصان في تصريحات صحفية بعد نهاية المباراة: "الحمد لله على الفوز، نجحنا في حصد 3 نقاط هامة للغاية، لاعبو الأهلي جديرون بتحقيق الفوز، حيث قدموا مباراة مميزة للغاية وظهروا بشكل جيد طوال اللقاء".

وأضاف: "الفوز الذي حققه الجونة على بيراميدز كان دافعا قويا للاعبيه لإظهار قدراته بشكل مميز، كما أن اللعب أمام البطل أمر مختلف".

وأوضح قمصان أن عمرو السولية لاعب وسط الفريق لن يغيب عن المباراة المقبلة في الدوري حيث حصل على أول بطاقة صفراء، في الوقت الذي سيغيب فيه سعد سمير بعد حصوله على بطاقة حمراء إثر تلقي إنذارين.

وأتم مدرب الأهلي قائلا: "الأداء والنتيجة مميزان للغاية، وعلينا أن نتطلع للمباريات المقبلة لمواصلة تحقيق الانتصارات، جميع اللاعبون جيدون ولم يشتك أحد من أي إصابة، وعقب نهاية اللقاء دخلوا في الاستشفاء مباشرةً".

جدير بالذكر أن لاعبو الأهلي الذين لم يشاركوا في المباراة خاضوا مران على ملعب الجونة عقب انتهاء المباراة تحت إشراف أليخاندرو مدرب أحمال الفريق.