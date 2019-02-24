آرسنال يضرب ساوثامبتون بثنائية

واصل آرسنال انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن حقق فوزاً منطقياً على حساب ضيفه ساوثامبتون 2-0، ضمن منافسات الجولة 27 من اللمسابقة اليوم الأحد.

وعلى ملعب الإمارات اكتفى الفريق اللندني بثنائية الشوط الأول التي حملت توقيع كل من الفرنسي ألكسندر لاكازيت مبكراً منذ الدقيقة 6، بعد أن تابع تسديدة من الأرميني هنريخ مخيتاريان بكعب القدم داخل الشباك.

وفي الدقيقة 17 تكفل مخيتاريان بتسجيل الهدف الثاني إثر تمريرة من النيجيري أليكس ايوبي من اليسار مرت من الجميع لتجد اللاعب الأرميني في الموعد ويسكنها في الشباك.

وبهذا يحصد رجال الإسباني أوناي إيمري الانتصار الثاني على التوالي ليرتفع رصيد الفريق لـ53 نقطة يقتحم بها المربع الذهبي.

على الجانب الآخر، تجرع ساوثامبتون خسارته الثانية على التوالي، الـ13 هذا الموسم، ليتراجع لمنطقة الخطر (المركز الـ18) برصيد 24 نقطة.