مصير خاميس مع بايرن في يد كوفاتش

قال رئيس نادي بايرن ميونخ، أولي هونيس، إن مدرب الفريق، الكرواتي نيكو كوفاتش، سيكون له الكلمة الأخيرة بشأن مستقبل خاميس رودريغيز مع النادي البافاري، الذي يملك تفعيل خيار الشراء للاعب الوسط الكولومبي.

ورداً على سؤاله حول خاميس الذي يلعب حالياً بين صفوف البايرن معاراً من ريال مدريد، أكد هونيس أن “الخيار ساري المفعول حتى منتصف مايو (أيار) المقبل”.

وأضاف رئيس نادي بايرن ميونخ: “إذا قمنا بتفعيل هذا الخيار سيبقى معنا.. الأمر يتوقف على قرار كوفاتش وما إذا كان يريده أم لا”.

وكان خاميس (27 عاماً) انتقل لصفوف بايرن ميونخ في 12 يوليو (تموز) 2017، معاراً من ريال مدريد مع خيار للشراء.