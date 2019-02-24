مدرب حراس الأهلي: شريف إكرامي يمتلك شخصية قوية

أكّد طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي، أن الفوز الذي حققه فريقه على الجونة، اليوم الأحد، هام وغالٍ؛ في ضوء سعي الأهلي نحو صدارة جدول الدوري، خاصة أن المنافسة شديدة على اللقب هذا الموسم.
وأضاف سليمان، أن لاعبي الأهلي قدموا مباراة كبيرة،ونجحوا في تحويل تأخرهم بهدف إلى فوز بهدفين، وهو ما يكشف شخصية الفريق البطل الذي يلعب دائمًا من أجل البطولة.
وأوضح مدرب حراس الأهلي، أن شريف إكرامي يمتلك شخصية قوية، وأنه لن يتم تقييمه
وأن المنافسة بينه وبين محمد الشناوي وعلي لطفي تصب في صالح الفريق، بجانب أن هناك حراسًا شبابًا بالنادي مثل أحمد طارق ومصطفى شوبير، يكتسبون من الحراس الكبار خبرات عديدة وهو ما يفيد الفريق في المستقبل.
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