شاهد.. دي خيا يدخل نادي المائة في الدوري الإنجليزي

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حقق الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمي مانشستر يونايتد رقمًا مميزًا عقب تعادل فريقه سلبيًا مع ليفربول في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، في إطار منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري الإنجليزي.
وبذلك نجح دي خيا في الحفاظ على نظافة شباكه خلالمائة مباراة مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
ويعد الإسباني ثاني حارس مرمى يحافظ على نظافه شباكه مع الشياطين الحمر بعد كل من الهولندي فان دير سار، الذي لم يتلقى
اويتصدر قائمة أكثر الحراس الذين حافظو شباكهم نظيفة في الدوري الإنجليزي التشيكي بيتر تشيك حارس مرمي آرسنال 202 مباراة.
وكتب حساب الدوري الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي قائمة أكثر الحراس الذين حافظو على شباكهم نظيفة في الدوري الإنجليزي.
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