شاهد مباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو في الكونفدرالية

تقدم "بوابة الوفد" بثا مباشرا لمباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو الأنجولى والتي تنطلق في الساعة التاسعة مساء اليوم، فى الجولة الثالثة لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية، باستاد الجيش ببرج العرب.

يدير اللقاء طاقم تحكيم يضم بايدا دجان، ويعاونه شيخ مامادو بينى وإسماعيل حميدو ديالو وبوشعيب لمغيفرى حكمًا رابعًا.

يعتبر الجهاز الفنى، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، المباراة بمثابة «حياة أو موت»، بعد أن صعب الأمور على نفسه بخسارته من جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين، ثم التعادل مع حسين داى الجزائرى إيجابيًا بهدف، ليتذيل مجموعته برصيد نقطة واحدة، ويحتاج الفريق للفوز اليوم ليجدد أمله مرة أخرى فى المنافسة بهدف التأهل لربع النهائى.

وعلى رغم تعادل الفريق الأخير مع طلائع الجيش فى الدورى المحلى، ما أدى إلى غضب الجماهير والإدارة من المدير الفنى واللاعبين، إلا أن الجلسة التى عقدها

المستشار مرتضى

منصور مع لاعبى الفريق وجروس شهدت تجديد العهد على استعادة التوازن، وبذل أقصى الجهد من أجل العودة إلى الانتصارات، بداية من لقاء بترو أتليتكو الأنجولى، حيث أكد اللاعبون أنهم يدركون جيدًا المسئولية الملقاة على عاتقهم، وأنهم قادرون على العودة مرة أخرى ومصالحة الجماهير.

واستعد الفريق للمباراة جيدًا من دون راحة بعد لقاء طلائع الجيش، حيث أدى الفريق مرانه بملعب النادى تم التركيز فيه على النواحى التكتيكية وخطة المباراة التى سيلعب بها، والتى ستكون هجومية فى المقام الأول، بهدف تحقيق الفوز، مستغلًا اللعب على ملعب الفريق، وكذلك الحضور الجماهيرى الذى سيكون له مفعول السحر فى تحفيز اللاعبين من أجل تقديم أداء مشرف ينتهى بتحقيق

الفوز

والحصول على النقاط الثلاث لتحسين موقف الفريق فى جدول المجموعة.

أكد المدير الفنى أهمية اللقاء بعد أن درس الفريق الأنجولى جيدًا من خلال مشاهدة لقاءى المنافس مع حسين داى وجورماهيا.

ويعتمد جروس على اللعب بطريقة ٤-٢-٣-١ التى يسعى من خلالها جروس إلى السيطرة على منطقة وسط الملعب مع الضغط من اتجاهات عدة على المنافس بهدف إحراز هدف مبكر، مستغلًا أوراق الفريق الرابحة التى تمتلك مهارات فنية عالية، متمثلة فى المايسترو فرجانى ساسى ويوسف أوباما ومحمود كهربا، إضافة إلى ظهيرى الجنب عبدالله جمعة وحمدى النقاز.

أما فريق بترو أتلتيكو فإنه يدخل اللقاء برصيد ثلاث نقاط محتلًا بها المركز الثالث، ويسعى إلى تحقيق نتيجة جيدة، منها التعادل على الأقل، ويتوقع أن يلعب الفريق الأنجولى بخطة دفاعية تعتمد على التأمين الجيد من منطقه وسط الملعب، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، بهدف خطف أى هدف يعزز موقف الفريق، وهو ما ركز عليه المدير الفنى بيدروتو فى تدريبات الفريق الأخيرة.

ومن أبرز لاعبى الفريق الأنجولى سانتانا وموبولو واتيان ريدو وداى داى وسيلاس دانيل.

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