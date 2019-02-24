لاعبو الأهلي يدخلون في الاستشفاء مباشرة عقب مباراة الجونة

الأهلي والجونة

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

أعرب سامي قمصان المدرب بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الجونة، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال قمصان عقب نهاية المباراة :"الحمد

لله على الفوز، نجحنا في حصد 3 نقاط هامة للغاية".

وأضاف "لاعبو الأهلي جديرون بتحقيق الفوز، فلقد قدموا مباراة مميزة للغاية وظهروا بشكل جيد طوال اللقاء".

وأشار "الفوز الذي حققه الجونة على بيراميدز كان دافعا قويا

للاعبيه لإظهار قدراته بشكل مميز كما أن اللعب أمام البطل أمر مختلف".

وأوضح "عمرو السولية أول إنذار له أما سعد سمير فسيغيب عن المباراة المقبلة، وعلي معلول فحصل على الإنذار الثاني له".

وواصل "الأداء والنتيجة مميزين للغاية وعلينا أن نتطلع إلى المباريات المقبلة لمواصلة تحقيق الانتصارات".

وأتم حديثه: "جميع اللاعبون جيدون ولم يشتكي أحد وعقب نهاية اللقاء، دخلوا في الاستشفاء مباشرة".