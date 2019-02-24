دياز يعلن تشكيل بيراميدز أمام المقاولون

رامون دياز كتب - وليد خليل: أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز عن تشكيل فريقه الأساسي الذي يواجه المقاولون العرب بعد قليل، ضمن منافسات الجولة ٢٤ لبطولة الدوري الممتاز. منافسات الجولة ٢٤ لبطولة الدوري الممتاز. ويعتمد دياز علي تشكيل يضم كلا من : حارس المرمي: احمد الشناوي الدفاع: رجب بكار، عمر ميداني، احمد أيمن منصور ، عمر جابر الوسط: محمد مجدي قفشة، نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد الهجوم: كينو، بينافينتي، عمر خربين.

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