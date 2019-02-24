الزمالك يفوز على الاتحاد السكندري في دوري الطائرة

كرة الطائرة للزمالك كتب ـ مصطفى جويلي: فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك، على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 3 - صفر، فى المباراة التي أقيمت على صالة الأولمبي بالإسكندرية، ضمن فى المباراة التي أقيمت على صالة الأولمبي بالإسكندرية، ضمنمباريات الدور النهائي من الدوري المصري للكرة الطائرة. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى 25/17 25/21 25/18، وسوف يواجه الأبيض غدًا فريق سموحة.

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