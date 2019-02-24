شاهد.. ديبالا يقود يوفنتوس للفوز على بولونيا في الكالتشيو

حقق فريق يوفنتوس فوزًا صعبًا على بولونيا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الــ25 الدوري الإيطالي.
سجل هدف يوفنتوس لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 67 بعدخطأ دفاعي لم يتوان اللاعب الأرجنتيني في أن يودعها المرمي.
لم يستطع متصدر الدوري الإيطالي هز شباك منافسه طيلة النصف الأول من المباراة.
في الدقيقة 59 دفع أليجري المدير الفني ليوفنتوس بلاعبه باولو ديبالا، ليمنح فريقه هدف الفوز بعد ثمان دقائق فقط من دخوله الملعب.
بهذه النتيجة يواصل يوفنتوس تصدر الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة بفارق ست نقاط عن نابولي وصيف البطولة حتى الأن.
شاهد هدف ديبالا :
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