آرسنال يتغلب بسهولة على ساوثهامبتون المستسلم

حقق آرسنال فوزًا مهمًا على ساوثهامبتون، بهدفين نظيفين، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الإمارات.



وأحرز هدفي آرسنال كل من، ألكسندر لاكازيت وهينريك مخيتاريان، في الدقيقتين 6 و17، على الترتيب، ليرتفع رصيد المدفعجية إلى 53 نقطة، في المركز الرابع، بينما توقف ساوثهامبتون عند 24 نقطة، في المركز الـ18.



وأول تهديد في المباراة كان لساوثهامبتون، عن طريق ريدموند بانفراد تام في الدقيقة السادسة، ولكن الحارس الألماني لينو تمكن من التصدي للكرة.



ورد آرسنال بهجمة في الدقيقة السادسة، من الجهة اليسرى، بعرضية من إيوبي إلى مخيتاريان، الذي سدد ليحول لاكازيت اتجاهها، ويسكنها الشباك، معلنًا عن الهدف الأول.



وفي الدقيقة الـ14 حصل تارجت على الكرة، في مساحة على الجهة اليسرى، وسدد بقوة لكن الحارس لينو تصدى مرة أخرى.



وتمكن مخيتاريان من إحراز الهدف الثاني لآرسنال، في الدقيقة 17، بعد عرضية رائعة من إيوبي، من الجبهة اليسرى، للأرميني الخالي تمامًا من الرقابة، والذي سدد بسهولة في مرمى ساوثهامبتون.



وفي الدقيقة 39، كاد لاكازيت أن يحرز الهدف الثالث لآرسنال، بعد ركنية نفذها تشاكا على رأسه، لكن حارس ساوثهامبتون تمكن من الإمساك بالكرة بنجاح.



وفي الدقيقة 40، بعد ارتباك من لاعبي ساوثهامبتون، وصلت الكرة للاكازيت المنفرد تمامًا بحارس المرمى، ولكنه سددها بشكل غريب جدًا فوق العارضة.



ومع بداية الشوط الثاني كانت المباراة هادئة، حتى الدقيقة الثانية والخمسين، عندما سدد جيمس وارد بروس من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة ذهبت بجانب القائم الأيسر لآرسنال.



ودخلت المباراة في حالة من الملل، حتى الدقيقة 87، عندما جاءت أخطر كرة لآرسنال، في الشوط الثاني، بعد اختراق من أوباميانج من الجهة اليسرى، ليرسل عرضية ارتطمت بمدافع ساوثهامبتون، فيستجارد، ولكن حارس المرمى تصدى للكرة بنجاح.



وشهدت الدقيقة 89 أخطر كرة لساوثهامبتون، بتسديدة رائعة من تارجت، من خارج منطقة الجزاء، ولكن الحارس الألماني لينو يواصل التألق، ويخرجها لركنية، لتنتهي المباراة بفوز آرسنال، بهدفين نظيفين.



المصدر: موقع كورة